Habtezghi Kidane, Codirettrice di Kuchinate Tel Aviv ospite al Meeting di Rimini racconta la situazione in Medioriente. La Suora eritrea, attiva per anni in Israele, parla della necessità ...E oggi vedi la combonianaHabtezghi Kidane, per tuttiAziza, eritrea, che opera a Gerusalemme Est dove con perseveranza da quasi vent'anni mantiene il dialogo con tutti. In particolare si ... Suor Azezet Habtezghi Kidane: Guardare al volto dell'altro Rimini, 23 ago. (askanews) - Suor Azezet Habtezghi Kidane, Codirettrice di Kuchinate Tel Aviv ospite al Meeting di Rimini racconta la situazione ...Salem e Azezet raccontano la loro prima volta in cui hanno varcato i cancelli del Meeting. Dal 27 al 29 agosto all’oratorio della Parrocchia di San Lorenzo di Parabiago, verranno presentati in differi ...