Sullo schermo e nel piatto: desideri, esperienze, conoscenza. A Bergamo torna il «Food Film Fest»

Al via la IX edizione del Festival che coniuga cultura cinematografica e culinaria. Da mercoledì 24 a domenica 28 agosto, in Piazza Mascheroni in Città Alta troverete proiezioni, anteprime, Food talk, presentazioni, laboratori, degustazioni di prodotti locali. Ingresso libero

