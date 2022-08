Suicidi tra le Forze dell’Ordine, appello dell’UnArma: “Basta slogan da campagna elettorale, non lasciateci soli” (Di martedì 23 agosto 2022) “Le Forze dell’Ordine affrontano un fenomeno preoccupante di morti sul lavoro. Abbiamo sulle nostre spalle molte responsabilità, spesso sottostimate e in carico a personale sottopagato, sottoposto a livelli di stress eccessivi. Le istituzioni non possono più ignorare i Suicidi tra le Forze dell’Ordine quando parlano di sicurezza: Basta slogan in campagna elettorale, non lasciateci soli”. E’ quanto afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale nazionale dei carabinieri, che tutela il personale dell’Arma dal disagio lavorativo e psicofisico. UnArma: “In media ogni cinque giorni un cittadino in uniforme si toglie la vita” “Apprendiamo con dispiacere che solo pochi giorni ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) “Leaffrontano un fenomeno preoccupante di morti sul lavoro. Abbiamo sulle nostre spalle molte responsabilità, spesso sottostimate e in carico a personale sottopagato, sottoposto a livelli di stress eccessivi. Le istituzioni non possono più ignorare itra lequando parlano di sicurezza:in, non”. E’ quanto afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale nazionale dei carabinieri, che tutela il personale dell’Arma dal disagio lavorativo e psicofisico. UnArma: “In media ogni cinque giorni un cittadino in uniforme si toglie la vita” “Apprendiamo con dispiacere che solo pochi giorni ...

