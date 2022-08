Su TikTok tutti parlano di Platonic Life Partner | ecco di cosa si tratta

Leggi su dilei

(Di martedì 23 agosto 2022) Vi è mai capitato di conoscere qualcuno che vuole stare completamente alla larga da relazioni romantiche? Nella nostra società tutto è a misura di coppia, e la scelta di rimanere single non è spesso vista di buon occhio perché fuori dalla norma. Tuttavia, questo non significa che sia sbagliato. Ci sono molte ragioni per cui alcune persone scelgono di rimanere single e di non impegnarsi in una relazione. Non è una bruttanon voler avere una relazione e non è necessario dare a qualcuno una spiegazione sul motivo per cui magari non ne volete una. È proprio per questa nuova forma di comprensione delle relazioni che si parla sempre più di, cioè non di relazioni romantiche e di coppia ma dii. Questo concetto di...