Stupro Piacenza | Meloni | “Il video? Non ho ragione di scusarmi | ho pubblicato una cosa che era già sui siti”

(Di martedì 23 agosto 2022) “Non ho ragioni dise non per aver espresso solidarietà. Hounache stava già sui, che avevala stampa. Avete chiesto ai quotidiani che hannoilse intendono scusarsi?” Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ai giornalisti a a margine del comizio di Ancona, a proposito della diffusione delsullo. “Hounche era completamente oscurato. Non ho parlato con questa persona, ma siccome sono molto sensibile a queste materie, non avrei maiunche potesse far riconoscere la vittima. ...

pietroraffa : 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima… - SimoneAlliva : La diffusione del video che mostra lo #stupro di una donna a Piacenza 'è un fatto astrattamente riconducibile a ipo… - ilpost : Il Garante della privacy ha avviato un’istruttoria sulla diffusione del video dello stupro di Piacenza - kikiejiji : RT @AUniversale: La vittima dello #stupro di Piacenza ha comunicato al Pubblico Ministero di essere stata riconosciuta a causa del video. S… - Nicola23453287 : RT @boanerges573: Stupro di Piacenza. -

Al di là delle asprezze da campagna elettorale e della polemica per la pubblicazione del video dellodida parte di Giorgia Meloni, Enrico Letta e la presidente di Fratelli d'Italia ..., Fdi fa quadrato sulla Meloni. "Il video Chi attacca ha coscienza sporca"La leader di Fratelli d’Italia non si scusa per aver rilanciato il video dello stupro di Piacenza, nonostante le parole della vittima che ha ...(Adnkronos) – "Sono molto rammarica per la diffusione del video perché sono riconoscibile". Non si dà pace la donna di origine ucraina che è stata violentata a Piacenza da un 27enne finito in carcere.