Stretta del Papa: allo Ior gestione esclusiva dell’attività finanziaria (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all’Istituto per le Opere di Religione”. Lo prevede il Rescritto emanato da Papa Francesco circa l’Istruzione sull’amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con essa. “Il Santo Padre – si legge – ha disposto che esso abbia natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al Rescritto o specificamente riferita a speciali cose”. “La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziare e liquidità, in qualunque forma esse siano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in viaall’Istituto per le Opere di Religione”. Lo prevede il Rescritto emanato daFrancesco circa l’Istruzione sull’amministrazione edelle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con essa. “Il Santo Padre – si legge – ha disposto che esso abbia natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al Rescritto o specificamente riferita a speciali cose”. “La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziare e liquidità, in qualunque forma esse siano ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, stretta per #Onana del #Bordeaux Domani gli agenti in Francia per provare a chiudere #SkySport #SkyCalciomercato - vaticannews_it : #PapaFrancesco: “Noi da che parte vogliamo stare? Preferiamo la strada facile del pensare solo a noi stessi o la po… - oss_romano : #18agosto La porta stretta del #Vangelo di domenica è quella del Regno dei Cieli. Ma bisogna combattere per varcarl… - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'L’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e dell… - telodogratis : Stretta del Papa: allo Ior gestione esclusiva dell’attività finanziaria -

Stretta del Papa: allo Ior gestione esclusiva dell'attività finanziaria 'L'attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all'Istituto per le Opere di Religione'. Lo prevede il Rescritto emanato da Papa ... Contratto a termine nel pubblico impiego: ultime sentenze ...a termine degli insegnanti L'immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito rinnovo dei contratti a termine nelle sole ipotesi di stretta ... Adnkronos Borsa: Europa debole, tiene Milano. Gas giù, corre petrolio Le Borse europee arrivano a metà seduta con gli indici in rosso, in un clima che continua ad essere di apprensione per la tenuta dell'economia del Vecchio Continente, messa sotto pressione dalla corsa ... Borsa Milano svetta in un’Europa incerta, euro sui minimi MILANO - La Borsa di Milano svetta in un'Europa incerta, sui cui listini pesano i timori per una recessione alimentata dalla corsa dei prezzi dell'energia. L ... 'L'attività di gestore patrimoniale e di depositariopatrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all'Istituto per le Opere di Religione'. Lo prevede il Rescritto emanato da Papa ......a termine degli insegnanti L'immissione in ruololavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito rinnovo dei contratti a termine nelle sole ipotesi di... Stretta del Papa: allo Ior gestione esclusiva dell'attività finanziaria Le Borse europee arrivano a metà seduta con gli indici in rosso, in un clima che continua ad essere di apprensione per la tenuta dell'economia del Vecchio Continente, messa sotto pressione dalla corsa ...MILANO - La Borsa di Milano svetta in un'Europa incerta, sui cui listini pesano i timori per una recessione alimentata dalla corsa dei prezzi dell'energia. L ...