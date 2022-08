Storia di come il centrodestra sogna la nuova Rai (in caso di vittoria alle elezioni) (Di martedì 23 agosto 2022) È successo in passato e sicuramente accadrà di nuovo. A ogni elezioni, cambiando la maggioranza parlamentare a sostegno di un governo, si assiste da anni a un riassesto interno alla televisione pubblica. Non solo per quel che riguarda i vertici, ma anche per gli attori protagonisti tra le stanze delle direzioni dei vari telegiornali e delle numerose trasmissioni di approfondimento (soprattutto quelle legate alla politica) in onda sui vari canali. E così, con la tornata elettorale alle porte (si vota domenica 25 settembre), le “ambizioni” dei partiti sulla Rai si fanno sempre più evidenti e nei piani del centrodestra ci sono alcuni grandi nomi a simboleggiare il classico cavallo di ritorno. LEGGI ANCHE > Il tempismo di Rai2 nel dare la linea al Tg2 nelle fasi conclusive della gara vinta da Yeman Crippa I sondaggi mostrano in modo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 agosto 2022) È successo in passato e sicuramente accadrà di nuovo. A ogni, cambiando la maggioranza parlamentare a sostegno di un governo, si assiste da anni a un riassesto interno alla televisione pubblica. Non solo per quel che riguarda i vertici, ma anche per gli attori protagonisti tra le stanze delle direzioni dei vari telegiornali e delle numerose trasmissioni di approfondimento (soprattutto quelle legate alla politica) in onda sui vari canali. E così, con la tornata elettoraleporte (si vota domenica 25 settembre), le “ambizioni” dei partiti sulla Rai si fanno sempre più evidenti e nei piani delci sono alcuni grandi nomi a simboleggiare il classico cavallo di ritorno. LEGGI ANCHE > Il tempismo di Rai2 nel dare la linea al Tg2 nelle fasi conclusive della gara vinta da Yeman Crippa I sondaggi mostrano in modo ...

