Stankovic, che beffa: passa il Maccabi nel recupero. Benfica a valanga, bene anche il Plzen (Di martedì 23 agosto 2022) Dieci gol, ma anche emozioni e colpi di scena che si rincorrono sulla strada verso la fase a gironi della Champions League. Il Benfica rispetta le attese e ribadisce la propria superiorità sulla ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 agosto 2022) Dieci gol, maemozioni e colpi di scena che si rincorrono sulla strada verso la fase a gironi della Champions League. Ilrispetta le attese e ribadisce la propria superiorità sulla ...

sportli26181512 : Stankovic, che beffa: passa il Maccabi nel recupero. Benfica a valanga, bene anche il Plzen: Stankovic, che beffa:… - DemetanTed : L’autogol nel finale, la pelata de Stankovic e infine il portiere col 44 che ce leva qualsiasi dubbio, stabiliscono… - sghi29 : RT @Mauallegro: Tanto dispiaciuto per quella merda interista di Stankovic e per la sua squadra, pure sponsorizzata da gazprom che sovvenzio… - Mauallegro : Tanto dispiaciuto per quella merda interista di Stankovic e per la sua squadra, pure sponsorizzata da gazprom che s… - LadyValentina14 : Povero Stankovic che squadra di scarponi che ha ?? -