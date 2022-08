“Sta sulla sedia a rotelle”. Francesco Chiofalo, la notizia lascia i fan senza parole: cosa succede (Di martedì 23 agosto 2022) Ne abbiamo già parlato, Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale per qualche problema alla gamba. Non solo, in queste ultime ore è stato visto Francesco Chiofalo sulla sedia a rotelle. Ma andiamo con ordine e soprattutto coi piedi di piombo su notizie come queste. Tutto è successo durante la notte tra il 20 e il 21 agosto, l’influencer romano è stato trasportato in ospedale dopo aver trascorso una serata, in qualità di special guest, nel locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa. Nessuno sa spiegarsi ancora il motivo, fatto sta che il giovane è stato costretto a dover chiamare i sanitari del 118. A fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda è stata Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram e amica del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Ne abbiamo già parlato,ricoverato in ospedale per qualche problema alla gamba. Non solo, in queste ultime ore è stato visto. Ma andiamo con ordine e soprattutto coi piedi di piombo su notizie come queste. Tutto è successo durante la notte tra il 20 e il 21 agosto, l’influencer romano è stato trasportato in ospedale dopo aver trascorso una serata, in qualità di special guest, nel locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa. Nessuno sa spiegarsi ancora il motivo, fatto sta che il giovane è stato costretto a dover chiamare i sanitari del 118. A fornire qualche dettaglio in piùvicenda è stata Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram e amica del ...

