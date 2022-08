Sport paralimpico, muore Alfredo Marson. Il ricordo di Maria Stella Maglio (Di martedì 23 agosto 2022) Ha perso un grande uomo di Sport e di vita il mondo paralimpico. Alfredo Marson, personaggio storico e stimato dal movimento tricolore italiano, per il lavoro fatto nella crescita di atleti e cura della disabilità, ha lasciato un grande vuoto. Ne parla, con personale messaggio inviato a Il Faro online, la Sig.ra Maria Stella, moglie del gigante Antonio Maglio, medico dell’Inail che portò le Paralimpiadi in Italia, partendo da Villa Marina a Ostia, ideatore della ‘Sport disabilità’ e precursore di progetti odierni in aiuto di persone e atleti disabili: “Ho appreso la tragica notizia della scomparsa del grandissimo e stimatissimo presidente della Asd Briantea 84 Alfredo Marson – dice Maria ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 23 agosto 2022) Ha perso un grande uomo die di vita il mondo, personaggio storico e stimato dal movimento tricolore italiano, per il lavoro fatto nella crescita di atleti e cura della disabilità, ha lasciato un grande vuoto. Ne parla, con personale messaggio inviato a Il Faro online, la Sig.ra, moglie del gigante Antonio, medico dell’Inail che portò le Paralimpiadi in Italia, partendo da Villa Marina a Ostia, ideatore della ‘disabilità’ e precursore di progetti odierni in aiuto di persone e atleti disabili: “Ho appreso la tragica notizia della scomparsa del grandissimo e stimatissimo presidente della Asd Briantea 84– dice...

PLGiambra : RT @CIPnotizie: Un altro trionfo per lo sport paralimpico italiano. Agli Europei di #paracanoa Federico Mancarella conquista l'oro nel KL2… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Esport e Comitato Paralimpico, primo accordo per lo sviluppo degli sport virtuali: “Strumento di inclusione e integraz… - Banshee_HC : Esport e Comitato Paralimpico, primo accordo per lo sviluppo degli sport virtuali: “Strumento di inclusione e integ… - FicrLombardia : RT @CIPnotizie: Un altro trionfo per lo sport paralimpico italiano. Agli Europei di #paracanoa Federico Mancarella conquista l'oro nel KL2… - Lauradaisym : RT @CIPnotizie: Un altro trionfo per lo sport paralimpico italiano. Agli Europei di #paracanoa Federico Mancarella conquista l'oro nel KL2… -