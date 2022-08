(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - C'èdella prima missionere1 che vede in volo anche il cubesatno Argomoon. A tenere altro il nostro tricolore nella nuova era di missioniri della Nasa, con Esa partner, è l'Asi che sottolinea come il nostro Paese abbia "un ruolo da protagonista con il settore spazialeno guidato dall'Agenzia Spazialena". Realizzato dalla torinese Argotec, l'Asi indica che il cubesat Argomoon è l'unico satellite europeo che andrà in orbitare. Argomoon, continua l'Asi, è "un osservatore spaziale che riprenderà dall'esterno le tecnologie che voleranno su Sls". L'Agenzia guidata da Giorgio Saccoccia evidenzia inoltre che "la partecipazione ...

italiaserait : Spazio, tanta Italia sulla Luna a bordo di Artemis 1 - ledicoladelsud : Spazio, tanta Italia sulla Luna a bordo di Artemis 1 - fisco24_info : Spazio, tanta Italia sulla Luna a bordo di Artemis 1: (Adnkronos) - In volo anche cubesat Argomoon… - LocalPage3 : Spazio, tanta Italia sulla Luna a bordo di Artemis 1 - caroluisanna : @giusbrindisi Bravo! Tanta stima! Chi se ne va fa spazio ?????? -

Tra paga e mance, eesperienza, possono bastare 2 turni per raggiungere l'ambita cifra . Per ... Se mancano questi elementi la ripetizione dura al massimo lodel primo incontro e stop. Il ...Così come risulta essere "pari quasi a zero loriservato a medici e ospedali, senza alcun cenno alle condizioni di lavoro massacranti per tutto il personale sanitario".(Adnkronos) – C’è tanta Italia a bordo della prima missione lunare Artemis 1 che vede in volo anche il cubesat italiano Argomoon. A tenere altro il nostro tricolore nella nuova era di missioni lunari ...L’ex presidente della Camera, insieme a Matteo Orfini e Nicola Fratoianni, ha ricevuto Muhammad Hannoun. L’uomo è stato segnalato all’Antiriciclaggio per aver finanziato soggetti vicini all’organizzaz ...