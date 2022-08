Spazio, Aschbacher: “missione Artemis momento storico per l’Europa” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “E’ un momento storico per l’Europa”. A scandirlo è stato il direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, nel corso di una conferenza stampa convocata dall’Esa a poche ore dall’annuncio della Nasa del lancio di Artemis 1 che darà il via, il 29 agosto prossimo, al nuovo programma lunare, dopo le storiche missioni Apollo. “E’ un momento storico perché l’Europa con l’Esa è parte di questa nuova straordinaria missione” lunare ha osservato Aschbacher ricordando che “Artemis fa tornare il ricordo delle missioni lunari” storiche del programma Apollo. Le missioni Apollo “sono state un potente motore dal punto di vista economico e tecnologico ma hanno anche reso gli Usa leader a livello ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “E’ unper”. A scandirlo è stato il direttore generale dell’Esa, Josef, nel corso di una conferenza stampa convocata dall’Esa a poche ore dall’annuncio della Nasa del lancio di1 che darà il via, il 29 agosto prossimo, al nuovo programma lunare, dopo le storiche missioni Apollo. “E’ unperchécon l’Esa è parte di questa nuova straordinaria” lunare ha osservatoricordando che “fa tornare il ricordo delle missioni lunari” storiche del programma Apollo. Le missioni Apollo “sono state un potente motore dal punto di vista economico e tecnologico ma hanno anche reso gli Usa leader a livello ...

