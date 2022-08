(Di martedì 23 agosto 2022)è stata vittima di una disavventura: dopo aver comprato tre vestiti leladi credito. Il racconto dellasu Twitter Laha raccontato l’accaduto su Twitter. Ha spiegato che dopo l’acquisto ha cercato di pagare con lama le riferiscono che ladi credito è bloccata. A quel punto la moglie di Paolo Bonolis si informa su come sbloccarla tramite il servizio clienti. Una volta acquisito il numero per lo sblocco chiama e le vengono formulati una serie di quesiti: “Quando ha usato l’ultima volta la? La data di nascita? Il numero della? La data di scadenza? Le ultime tre cifre della?” La ...

CorriereCitta : Sonia Bruganelli furiosa sui social: ‘Mi hanno bloccato la carta, ho 6 conti correnti’ - roxgiuse : @ChePalleRagazz Sei tu snoopino ??. Ma chi è Sonia bruganelli? Oggi le ho fatto un tweet canzonatorio ed è stata al gioco divertita. - FRAJAMAS : Sonia Bruganelli rivela: ‘Ho 6 conti correnti bancari’ - isa_nutter : 'PROVERBIALE MODESTIA' ???????????? Sonia Bruganelli furibonda col servizio clienti del sito di lusso che le blocca la… - 361_magazine : -

Diverso il parere di Adriana Volpe su, l'altra opinionista del GF Vip. Le due hanno lavorato insieme al programma per mesi ma più volte si sono scontrate davanti le telecamere e ......conduttore di 'Colpo grosso' Umberto Smaila nel cast della settima edizione del 'Grande Fratello Vip' che vede nuovamente la presenza di Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e. ...Sonia Bruganelli torna a parlare della nuova avventura del GFVip sui social: ecco cosa è emerso dalle sue parole ...Ore difficili per Sonia Bruganelli: saltate le compere online per un problema con la banca Non c’è pace per la moglie di Paolo Bonolis, che ...