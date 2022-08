Sondaggi politici | il Terzo Polo non supera il 5% È sempre testa a testa Meloni-Letta

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) A poco più di un mese dalle elezioni, i dati che emergono daioggi confermano una tendenza già evidenziata nel corso delle rilevazioni precedenti. Ovviamente, come spesso capita in questi casi (in base al campione analizzato), i numeri pubblicati dai vari istituti possono sembrare differenti. Per questo motivo, più che il dato stantio devono essere prese in esame le tendenze. E, come accade da mesi, il duello è piuttosto polarizzato con un dualismo elettorale tra Fratelli d’Italia di Giorgiae il Partito Democratico di Enricooggi, èpiù un duelloNei giorni scorsi, le rilevazioni di BiDimedia avevano mostrato un sorpasso dei dem nei confronti del partito dei ...