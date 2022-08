Skoda - Vision 7S | i bozzetti della carrozzeria

(Di martedì 23 agosto 2022) Gli interni avevano già evidenziato un approccio anticonvenzionale, ma anche il design esterno7S sembra promettere aria di rinnovamento: la Casa boema ha infatti diffuso i priminuova concept a sette posti, dimostrando di voler rompere con il passato alla ricerca di nuovi stilemi che in futuro potrebbero trovare posto sul prodotto di serie. Muscolosa e innovativa verso il 2026. Anticipazione di una Suv elettrica che potrebbe arrivare nel 2026, la7S mette al centro le esigenze delle famiglie numerose. Lastrizza l'occhio a temi come il dinamismo, la robustezza e la personalità. Il colore verde chiaro contrasta con il nero dei passaruota e dei paraurti, ma sono i tocchi arancio delle ruote e delle prese d'aria ad ...

Anteprima ufficiale dello stile esterno di7S, il nuovo Suv diche sarà presentato il 30 agosto. Leggi ora: tutte le notizie su7S La C asa automobilistica boema rivela ulteriori dettagli del nuovo linguaggio stilistico del concept elettrico . I bozzetti forniscono un'anteprima della carrozzeria. Nuovo frontale ...Un nuovo sketch offre un ulteriore sguardo su come saranno gli interni della concept elettrica7S , un'auto scenografica che sarà svelata il 30 agosto. Una data importante perché, nella tradizione del marchio, un prototipo si trasforma quasi sempre in un modello di produzione, pur ...Gli interni avevano già evidenziato un approccio anticonvenzionale, ma anche il design esterno della Skoda Vision 7S sembra promettere aria di rinnovamento: la Casa boema ha infatti diffuso i primi bo ...La casa boema ha diffuso i bozzetti della concept car elettrica che verrà mostrata in anteprima mondiale il prossimo 30 agosto ...