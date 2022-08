Sicilia: fonti Nazareno, Conte ha tradito, basta falsità (Di martedì 23 agosto 2022) "Siamo molto grati a Caterina Chinnici, che ha accolto il nostro invito a continuare a rappresentare il volto della Sicilia migliore e a guidare l'unico schieramento in grado di sconfiggere la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) "Siamo molto grati a Caterina Chinnici, che ha accolto il nostro invito a continuare a rappresentare il volto dellamigliore e a guidare l'unico schieramento in grado di sconfiggere la ...

infoitinterno : Fonti M5s: in Sicilia soli per impresentabilità alcuni nomi da Pd - infoitinterno : Sicilia: fonti M5S, 'scelta correre soli dettata da impresentabili Pd, no sondaggi' - zazoomblog : Sicilia: fonti M5S scelta correre soli dettata da impresentabili Pd no sondaggi - #Sicilia: #fonti #scelta #correre - robertopontillo : l #M5S ipotizza di rompere l'alleanza col #Pd per le Regionali in #Sicilia. È quanto trapela da fonti dei 5stelle m… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Il #M5S ipotizza di rompere l'alleanza col #Pd per le Regionali in #Sicilia. È quanto trapela da fonti dei 5stelle ma non c'… -