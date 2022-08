Sicilia, Conte attacca Schifani: 'La sua candidatura offende la Regione' (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la rottura dell'alleanza con il Pd in Sicilia, Giuseppe Conte ha duramente attaccato il candidato del centrodestra per la Regione Renato Schifani. In un'intervista al portale Live Sicilia, l'ex ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la rottura dell'alleanza con il Pd in, Giuseppeha duramenteto il candidato del centrodestra per laRenato. In un'intervista al portale Live, l'ex ...

petergomezblog : Regionali Sicilia, il Movimento 5 stelle ha deciso: correrà da solo. Salta l’alleanza con il Partito democratico. C… - CarloCalenda : Il ?@pdnetwork? si dispera per essere stato abbandonato da Conte in Sicilia, avendo ?@EnricoLetta? dichiarato ieri… - lorepregliasco : Conte annuncia che in Sicilia il M5S correrà da solo. Si avvicina la vittoria del centrodestra anche nelle Regional… - titina49 : RT @LiveSicilia: “Nel Pd vecchia politica e impresentabili: perché abbiamo rotto” - e_c_o_c : RT @jacopo_iacoboni: Il Pd aveva deciso - sbagliando, ma per tenere fede a un patto - di restare alleato con Conte in Sicilia anche dopo la… -