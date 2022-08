Si torna sulla Luna | Artemis 1 partirà il 29 agosto La missione Nasa punta alle regioni inesplorate e a Marte

(Di martedì 23 agosto 2022) Lavuolere. La3, prevista per il 2025, sarà soltanto l’ultima fase di un programma che rida dove il famoso progetto Apollo si era interrotto, ormai 50 anni fa. La prima fase della, secondo la conferma arrivata nella notte,infatti già a fine mese, il 2914.33 italiane. Gli obiettivi dell’agenzia spaziale statunitense includono l‘atterraggio di diversi equipaggi di astronautie l’esplorazione dell’oscuro polo sudre per la prima volta. Lo scopo di, che coinvolge anche anche l’Europa con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l’Italia con ...

Corriere : Artemis I, la Nasa torna sulla Luna. Lunedì il lancio dal Kennedy Space Center - ciaorinoclub : #CINEMA #ESTATE #CIAORINOCLUB : La Nasa torna sulla luna: il 29 agosto partirà la ... - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La Nasa torna sulla luna: il 29 agosto partirà la navicella Orion La navicel… - Anto74745879 : RT @noisychaos: @Adnkronos Interessante l'uso delle virgolette sulla parola 'torna' - palermomaniait : La Nasa torna sulla Luna: lancio previsto il 29 agosto - -

... non risultano sufficienti e la situazione economicaa peggiorare. Un'impresa su tre prevede ... Le indicazioni degli imprenditori convergono in larghissima maggioranzanecessità di un taglio ...ASI Circuito Tricolore " serie che gode dei patrocini dei Ministeri del Turismo, della Cultura ...teatrale - a cura della Commissione Cultura ASI - di un articolo di cronaca dell'epocaprima ...La linea U6 subirà dei cambiamenti a causa di lavori in corso che avranno luogo, a Berlino, fino alla primavera del 2025.I maggiori livelli di supporto da monitorare sono sulla parità ed in estensione l’area dei 0,98 In tarda mattinata la valuta europea ha toccato quota 0,999 dollari per poi risalire a 1,005 nei… Leggi ...