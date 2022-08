Si torna a scuola in Ucraina: bunker e rifugi antiaerei per gli studenti. Mancheranno però molti insegnanti (Di martedì 23 agosto 2022) Fra pochi giorni anche in Ucraina si tornerà a scuola. Ma le misure, considerando la guerra ancora in corso, saranno diverse per tutelare la didattica in presenza e soprattutto l'incolumità fisica degli studenti. Ecco perché si costruiscono nuovi bunker in vista dell'avvio dell'anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 agosto 2022) Fra pochi giorni anche insi tornerà a. Ma le misure, considerando la guerra ancora in corso, saranno diverse per tutelare la didattica in presenza e soprattutto l'incolumità fisica degli. Ecco perché si costruiscono nuoviin vista dell'avvio dell'anno scolastico. L'articolo .

