Si sente male mentre litiga per un parcheggio, morto 48enne (Di martedì 23 agosto 2022) La lite per un parcheggio, poi il malore. Un uomo di 48 anni è morto così la notte scorsa a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia. Secondo una prima ricostruzione la tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte. La vittima... Leggi su europa.today (Di martedì 23 agosto 2022) La lite per un, poi il malore. Un uomo di 48 anni ècosì la notte scorsa a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia. Secondo una prima ricostruzione la tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte. La vittima...

fanpage : Si sarebbe sentita male subito dopo aver bevuto del latte, acquistato in un supermercato. - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Si sarebbe sentita male subito dopo aver bevuto del latte, acquistato in un supermercato. - obbliderio : the audacity dell'azienda di scegliermi per fare il corso di primo soccorso non hanno capito che se uno davanti a m… - imgiuliahepburn : @sdeluxs @iambaliuk Secondo me sono sintomi troppo comuni, che io sappia chi è celiaco si sente molto molto male... Altro che gonfiore - Swiety000 : RT @11Giuliano: Selezionati: Firenze,si sente male mentre prende il sole a bordo piscina, trentenne in gravi -