"Si interessi alla sua disciplina": i medici bocciano Crisanti (Di martedì 23 agosto 2022) Crisanti, candidato del Pd nel collegio Europa, lancia la proposta di far diventare i medici di famiglia dipendenti del Ssn. Idea subito bocciata dalla Fimmg Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022), candidato del Pd nel collegio Europa, lancia la proposta di far diventare idi famiglia dipendenti del Ssn. Idea subito bocciata dFimmg

