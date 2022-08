Serracchiani (Pd): 'Meloni non si scusa per aver pubblicato il voto dello stupro di Piacenza, siamo allibiti' (Di martedì 23 agosto 2022) La destra è destra: ' Giorgia Meloni ha compiuto un atto gravissimo passando sopra, per fini di propaganda, alla dignità di questa persona. Il fatto che non senta il dovere almeno di chiedere scusa, ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022) La destra è destra: ' Giorgiaha compiuto un atto gravissimo passando sopra, per fini di propaganda, alla dignità di questa persona. Il fatto che non senta il dovere almeno di chiedere, ...

EDeplano : @serracchiani Asssscema quindi è la meloni che deve chiedere scusa???? - andreatrincardi : @serracchiani Debora, lascia perdere la polemichetta con le cazzate della Meloni, concentrati su tre punti, uno eur… - flavia_artura : RT @serracchiani: Meloni non si scusa con la donna vittima di violenza ma la butta in caciara. Un’occasione persa di dimostrare leadership.… - sildavbarman : RT @serracchiani: Meloni non si scusa con la donna vittima di violenza ma la butta in caciara. Un’occasione persa di dimostrare leadership.… - serracchiani : Meloni non si scusa con la donna vittima di violenza ma la butta in caciara. Un’occasione persa di dimostrare leade… -