(Di martedì 23 agosto 2022) Nelle prime due giornate diA non sono certo mancate le reti dei grandi attaccanti. Quasi tutti hanno risposto presente al ritorno in...

OptaPaolo : 10 - Da quando veste la maglia della Juventus, Dusan #Vlahovic ha segnato 10 gol: solamente Lautaro Martinez (13) e… - Gazzetta_it : Niente pubalgia e ritorno al gol: la nuova vita di Vlahovic #juventus - gippu1 : Consigli ha subito da Di Maria e Vlahovic i gol numero 56 e 57 della sua carriera contro la #Juventus: questo fa di… - LALAZIOMIA : Serie A: Vlahovic punta il titolo di capocannoniere, per i bookie il serbo avanti su Lukaku e Immobile - Elena89Friendf : @EdoardoMecca1 E dopo? Quando faranno fatica anche loro? Come fanno fatica i due più forti di serie A Vlahovic e Br… -

...della seconda giornata del campionato diA: Roma, Inter e Napoli sono le uniche a punteggio pieno. Tra i top e flop il genio di Kvaratskhelia ma anche le prime insufficienze die Leao. ...L'impressione è che Marcenaro non sia ancora maturo per laA'. Atalanta - Milan 1 - 1 Maresca ... Giusto annullare il gol a Rabiot per fuorigioco di, e corretto anche lasciar proseguire ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La serata opaca della Juventus può essere fotografata con la partita sottotono di Dusan Vlahovic. La Gazzetta dello Sport si sofferma sui numeri del centravanti serbo e ...