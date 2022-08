Serie A, giudice sportivo: due giornate a Perez, ammenda all’Atalanta per coro becero ad un avversario (Di martedì 23 agosto 2022) La Lega Serie A ha diramato le decisioni del giudice sportivo della seconda giornata di Serie A 2022/2023. Due giornate di squalifica per il difensore dell’Udinese, Nehuen Perez “per avere, al 49° del primo tempo, durante un’azione di giuoco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone”. Un turno di stop invece per Sebastiano Luperto (Empoli) e Riccardo Orsolini (Bologna). Squalificato per una giornata anche il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti “per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale“. ammenda di 1.500 euro per Ciro Immobile per via dell’ammonizione presa da capitano durante Torino-Lazio. Si registra ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) La LegaA ha diramato le decisioni deldella seconda giornata diA 2022/2023. Duedi squalifica per il difensore dell’Udinese, Nehuen“per avere, al 49° del primo tempo, durante un’azione di giuoco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo uncon un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone”. Un turno di stop invece per Sebastiano Luperto (Empoli) e Riccardo Orsolini (Bologna). Squalificato per una giornata anche il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti “per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale“.di 1.500 euro per Ciro Immobile per via dell’ammonizione presa da capitano durante Torino-Lazio. Si registra ...

