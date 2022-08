Se le chiamate WhatsApp hanno bassa qualità, come risolvere (Di martedì 23 agosto 2022) Da quando WhatsApp ha introdotto le chiamate e le videochiamate è diventato in poco tempo un punto di riferimento nel settore, vista la semplicità con cui è possibile aggiungere le persone in chat e avviare una chiamata o una videochiamata, senza dover utilizzare app dedicate (come Skype). Purtroppo non sempre la qualità delle chiamate o delle videochiamate è eccelsa, presentandosi con disturbi, interruzioni e fastidiosi effetti "pixelloso" che rovinano l'esperienza d'uso, creando difficoltà a chi ci ascolta o rendendo impossibile ascoltare quello che ci dicono. Nella guida che segue vi mostreremo come migliorare le chiamate e le videochiamate di WhatsApp, utilizzando alcuni semplici trucchi che ... Leggi su navigaweb (Di martedì 23 agosto 2022) Da quandoha introdotto lee le videoè diventato in poco tempo un punto di riferimento nel settore, vista la semplicità con cui è possibile aggiungere le persone in chat e avviare una chiamata o una videochiamata, senza dover utilizzare app dedicate (Skype). Purtroppo non sempre ladelleo delle videoè eccelsa, presentandosi con disturbi, interruzioni e fastidiosi effetti "pixelloso" che rovinano l'esperienza d'uso, creando difficoltà a chi ci ascolta o rendendo impossibile ascoltare quello che ci dicono. Nella guida che segue vi mostreremomigliorare lee le videodi, utilizzando alcuni semplici trucchi che ...

stefano79921417 : Usa questo codice per confermare che i nostri messaggi e le nostre chiamate WhatsApp siano crittografati end-to-end… - aleblueskyeyes : Parliamo della gente che in spiaggia usa in modo esagerato i messaggi vocali di #Whatsapp? È come ascoltare a punt… - sergio_segre : Se per tutto il pomeriggio lei non risponde alle tue chiamate né ai tuoi messaggi WhatsApp, né al bigliettino che l… - laltranotteclub : La splendida Madre Natura la trovate solo all'Altra Notte di Anzio nella location estiva, con piscina, spazio spett… - FranceGargiulo : Usa questo codice per confermare che i nostri messaggi e le nostre chiamate WhatsApp siano crittografati end-to-end… -