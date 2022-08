Se la Lega è meno transatlantica Mappa geopolitica degli esclusi dalle liste

Leggi su formiche

(Di martedì 23 agosto 2022) È stata solo una vendetta contro la (non) corrente di Giancarlo Giorgetti oppure una volontà di colpire le voci moderate e filo atlantiche dentro la? Difficile esserne certi, ma le scelte compiute da Matteo Salvini hanno destato più di qualche interrogativo. Andiamo con ordine. Con il taglio dei parlamentari compilare leè un lavoro complicato per ogni capo di partito. Se a questo si aggiunge un calo dei consensi la situazione diventa ancora più intricata. È quanto accaduto alla. Negli elenchi ci sono il campione di pallavolo Luigi Mastrangelo, Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, l’intellettuale Giuseppe Valditara, i big confermati come Giulia Bongiorno e la squadra “economica” con i no-euro Alberto Bagnai e Claudio Borghi. Presenti volti storici come Umberto ...