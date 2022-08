Scopre che il marito la tradisce: prima lo uccide, poi lo cucina e mangia alcune parti del suo corpo (Di martedì 23 agosto 2022) Orrore in Iran. Una 22enne di Eslamshahr è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito 30enne. Come riporta Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 23 agosto 2022) Orrore in Iran. Una 22enne di Eslamshahr è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il30enne. Come riporta Perizona Magazine.

