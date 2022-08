Sconcerti a CM | 'Juve sconclusionata | inutile nascondersi dietro gli infortuni Se il gol di Berardi l'avesse fatto Lautaro'

(Di martedì 23 agosto 2022), solo 13 gol nelle 10 partite della 2ª giornata. Pochi, pochissimi. Come lo leggi questo dato? "In un modo molto semplice....

Laa Genova ha fatto il 53% di possesso e non ha vinto, ha giocato anzi piuttosto male . La Cremonese ha avuto il 51% di possesso a Roma e ha perso . La vera statistica sarebbe dare un calcolo ...di MarioAi rossoneri mancano il peso di Kessie e la regolarità di Saelemaekers. De Ketelaere è ... Arrivano oggie Roma, è lecito pensare che affiancheranno Napoli e Inter. In fondo è ... Un cappuccino con Sconcerti: Milan e Juve, non basta il possesso palla. Le statistiche non dicono la verità Sconcerti, solo 13 gol nelle 10 partite della 2ª giornata ... Da quando ha smesso Pirlo la Juve non ha più un regista. Ma si sa da tempo, eppure siamo ancora qua con Locatelli. E una parte della ...Oggi, dopo il Monday Night tra Samp e Juve che ha chiuso la seconda giornata di Serie A, sono stati diffusi i dati di ascolto di DAZN delle dieci partite del fine settimana lungo.