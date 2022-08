Sci alpino, i gigantisti al lavoro in Argentina. Nel fine settimana si aggregherà anche Dominik Paris (Di martedì 23 agosto 2022) La nazionale italiana di sci alpino ha deciso di preparare la Coppa del Mondo 2022/2023 in Argentina. A Ushuaia è tempo di cominciare gli allenamenti anche per la squadra maschile ed in particolare per i gigantisti. Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Tommaso Sala hanno già messo gli sci ai piedi e cominciato a prendere confidenza con la neve sudamericana. Un gruppo che aumenterà di qualche unità, visto che nel fine settimana arriveranno in Argentina Dominik Paris e i due giovani Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni. Il direttore tecnico Massimo Carca ha fatto il punto su questa prima fase di allenamento: “La nostra stagione comincia adesso. Il gran caldo di questa estate non ha inciso sugli ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) La nazionale italiana di sciha deciso di preparare la Coppa del Mondo 2022/2023 in. A Ushuaia è tempo di cominciare gli allenamentiper la squadra maschile ed in particolare per i. Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Tommaso Sala hanno già messo gli sci ai piedi e cominciato a prendere confidenza con la neve sudamericana. Un gruppo che aumenterà di qualche unità, visto che nelarriveranno ine i due giovani Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni. Il direttore tecnico Massimo Carca ha fatto il punto su questa prima fase di allenamento: “La nostra stagione comincia adesso. Il gran caldo di questa estate non ha inciso sugli ...

