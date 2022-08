Scaroni (Rothschild): «Meloni al governo? All’estero non c’è nessuna preoccupazione» (Di martedì 23 agosto 2022) Giorgia Meloni non fa paura All’estero e la campagna di denigrazione continua di Enrico Letta – che ha usato anche la Cnn pur di screditare la leader di Fratelli d’Italia – non sortisce alcun effetto. La Meloni All’estero piace, nonostante il veleno che i sinistri spargono a destra e a manca. Già ad aprile era stato Edward Luttwak, politologo, esperto di politica internazionale, che in un’intervista al Secolo d’Italia aveva promesso a pieni voti la leader di FdI: «Giorgia Meloni è assolutamente qualificata per rilanciare un governo italiano». Scaroni: «Giorgia Meloni ha dato convinta adesione all’Ue e alla Nato» L’ennesima conferma arriva da Paolo Scaroni, deputy Chairman di Rothschild. «All’estero – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 agosto 2022) Giorgianon fa paurae la campagna di denigrazione continua di Enrico Letta – che ha usato anche la Cnn pur di screditare la leader di Fratelli d’Italia – non sortisce alcun effetto. Lapiace, nonostante il veleno che i sinistri spargono a destra e a manca. Già ad aprile era stato Edward Luttwak, politologo, esperto di politica internazionale, che in un’intervista al Secolo d’Italia aveva promesso a pieni voti la leader di FdI: «Giorgiaè assolutamente qualificata per rilanciare unitaliano».: «Giorgiaha dato convinta adesione all’Ue e alla Nato» L’ennesima conferma arriva da Paolo, deputy Chairman di. «– ...

