Sara Bragante travolta dall'odio social dopo la morte del suo fidanzato Andrea, le scrivono: "Dovevi morire tu" (Di martedì 23 agosto 2022) Sara Bragante prova a raccontare quello che sta vivendo in questi giorni drammatici. Affronta la morte del suo fidanzato, Andrea Mazzetto ma deve vedersela anche con l'odio social che le si sta riversando contro. Decine le persone che hanno puntato il dito contro di lei, c'è persino chi le manda dei messaggi scrivendole che sarebbe dovuta morire lei sull'Altopiano di Asiago dove invece, è precipitato il suo ragazzo. In queste ultime ore è anche emerso che Andrea stava cercando di recuperare il suo cellulare e non quello della fidanzata, come si era detto in un primo momento. Sara quindi, ha deciso di concedere una intervista al Corriere della sera per spiegare il dramma che sta vivendo.

