Sanzioni UEFA contro Juventus, Inter e Roma? “Non hanno rispettato il Fair Play Finanziario” (Di martedì 23 agosto 2022) Juventus, Inter e Roma potrebbero incorrere in Sanzioni pesanti da parte della UEFA per non aver rispettato le regole del Fair Play Finanziario. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 23 agosto 2022)potrebbero incorrere inpesanti da parte dellaper non averle regole del. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The...

cmdotcom : Fair play finanziario, indagine #Uefa su 20 squadre: ci sono #Juve, #Inter e #Roma. Possibili multe e sanzioni spor… - sportmediaset : Juve, incombe il FFP: sanzioni Uefa in arrivo il mese prossimo #uefa #juventus #sanzioni #ffp - marcoconterio : ?? ?? Secondo il Times, 20 club sotto la lente per violazioni norme Financial Fair Play. Tra questi 10 rischiano sanz… - Pall_Gonfiato : Sanzioni #UEFA contro #Juventus, #Inter e #Roma? “Non hanno rispettato il Fair Play Finanziario” - Theitalianape_1 : RT @CalcioFinanza: #UEFA, pronte sanzioni per 10 club in tema Fair Play Finanziario: ci sono #Juventus, #Inter e #Roma -