Sanzioni Russia, Letta: “Davanti a ricatti di Putin no cedimenti” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le Sanzioni alla Russia sono una scelta europea. Putin ci ricatta e Davanti ai ricatti non si risponde con i cedimenti: sarebbe il segnale peggiore che si possa dare”. E’ quanto sottolinea il segretario del Pd, Enrico Letta, replicando al leader leghista Matteo Salvini (“non vorrei che le nostre Sanzioni stessero alimentando la guerra”), nelle dichiarazioni che precedono il suo intervento al Meeting di Rimini. Quanto al prezzo del gas, “noi dobbiamo fare un’eccezione alle regole – dice Letta – quando il prezzo del gas supera del mille per cento il prezzo precedente, significa che le regole sono saltate. Dobbiamo intervenire perché per 12 mesi ci siano prezzi amministrati in Italia e tetto al prezzo del gas e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Leallasono una scelta europea.ci ricatta eainon si risponde con i: sarebbe il segnale peggiore che si possa dare”. E’ quanto sottolinea il segretario del Pd, Enrico, replicando al leader leghista Matteo Salvini (“non vorrei che le nostrestessero alimentando la guerra”), nelle dichiarazioni che precedono il suo intervento al Meeting di Rimini. Quanto al prezzo del gas, “noi dobbiamo fare un’eccezione alle regole – dice– quando il prezzo del gas supera del mille per cento il prezzo precedente, significa che le regole sono saltate. Dobbiamo intervenire perché per 12 mesi ci siano prezzi amministrati in Italia e tetto al prezzo del gas e ...

