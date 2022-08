Santoro lancia start up e offre lavoro: “‘Mondo Nuovo’ contro il conformismo” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sto dando vita a una nuova start up che si chiamerà Mondo Nuovo. Si batterà contro il conformismo, darà voce ai giovani, farà emergere il pensiero diverso e la parte dimenticata della società, affermerà i diritti di tutti contro i privilegi di pochi”. A darne l’annuncio su Facebook è Michele Santoro, pronto a lanciarsi in una nuova avventura editoriale. Obiettivo finale della start up, spiega l’autore di Samarcanda e Servizio Pubblico, “è la creazione di un quotidiano multimediale e sperimentale, innovando le forme di partecipazione esistenti. Avrà una redazione centrale, una redazione diffusa sul territorio nazionale e una rete di opinionisti. Aspiranti reporter, videoreporter, videomaker, influencer e socialmedia manager possono inviare un breve ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sto dando vita a una nuovaup che si chiamerà Mondo Nuovo. Si batteràil, darà voce ai giovani, farà emergere il pensiero diverso e la parte dimenticata della società, affermerà i diritti di tuttii privilegi di pochi”. A darne l’annuncio su Facebook è Michele, pronto arsi in una nuova avventura editoriale. Obiettivo finale dellaup, spiega l’autore di Samarcanda e Servizio Pubblico, “è la creazione di un quotidiano multimediale e sperimentale, innovando le forme di partecipazione esistenti. Avrà una redazione centrale, una redazione diffusa sul territorio nazionale e una rete di opinionisti. Aspiranti reporter, videoreporter, videomaker, influencer e socialmedia manager possono inviare un breve ...

