Sanna Marin | nuovo “scandalo” | bacio a seno nudo nella sua residenza

Agenzia_Ansa : Negativo il test anti-droga della premier finlandese Sanna Marin. Il governo: 'Ha pagato le analisi di tasca propri… - repubblica : Finlandia, la premier Sanna Marin negativa al test anti-droga - fattoquotidiano : La premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga. “Ha pagato le analisi di tasca propria” - Virus1979C : Donne che si baciano a seno nudo, foto imbarazzanti di un party nella residenza ufficiale: Sanna Marin si scusa. - happosai_bu : @AUniversale @GiorgiaMeloni Ma chi vota a destra in questi giorni è maggiormente occupato a fingere di scandalizzar… -

La Repubblica

Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario durante l'incontro ' , queste le parole diriportate dalla BBC. L'attuale ...Nuovi imbarazzi e nuove scuse per la premier finlandese. La primo ministro scandinava, fresca delle polemiche per i balli scatenati , oggi si è scusata per una foto in topless di due note influencer che lei stessa aveva invitato nella sua ... Decaro difende Sanna Marin: "Lei balla, io canto e a volte sono imbarazzante. Giudicateci per come amministri… Nuovi imbarazzi e nuove scuse per la premier finlandese Sanna Marin. La primo ministro scandinava, fresca delle polemiche per i balli scatenati, oggi si è scusata per una foto in topless di due note ...HELSINKI. Nuovi imbarazzi e nuove scuse per la premier finlandese Sanna Marin. La primo ministro scandinava, fresca delle polemiche per i balli scatenati, oggi si è scusata per una foto in topless di ...