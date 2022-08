Sanna Marin, nuovo “scandalo”: bacio a seno nudo nella sua residenza (Di martedì 23 agosto 2022) Noi l’abbiamo sempre detto: se Sanna Marin vuol divertirsi, fa bene. A incuriosire piuttosto è il classico doppiopesismo di certi ambienti radical chic, libertari solo verso i loro beniamini (e mai contro, per dire, i Papeete di Salvini). Ma comunque nulla di scandaloso nei video e nelle fotografie emerse. Che però ora tornano di nuovo a galla. Se la vicenda sembrava essersi conclusa, dopo che la Marin si era cosparsa di cenere il capo in conferenza stampa e si era sottoposta pure a un test antidroga (risultato ovviamente negativo), ora si ricomincia daccapo. Sono emersi infatti nuovi video e nuove fotografie che potrebbero mettere in imbarazzo la premier finlandese e che l’hanno già costretta a chiedere scusa. Pietra dello scandalo è la fotografia in Senza veli di due note influencer ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 23 agosto 2022) Noi l’abbiamo sempre detto: sevuol divertirsi, fa bene. A incuriosire piuttosto è il classico doppiopesismo di certi ambienti radical chic, libertari solo verso i loro beniamini (e mai contro, per dire, i Papeete di Salvini). Ma comunque nulla diso nei video e nelle fotografie emerse. Che però ora tornano dia galla. Se la vicenda sembrava essersi conclusa, dopo che lasi era cosparsa di cenere il capo in conferenza stampa e si era sottoposta pure a un test antidroga (risultato ovviamente negativo), ora si ricomincia daccapo. Sono emersi infatti nuovi video e nuove fotografie che potrebbero mettere in imbarazzo la premier finlandese e che l’hanno già costretta a chiedere scusa. Pietra delloè la fotografia in Senza veli di due note influencer ...

