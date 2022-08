Sanna Marin avvinghiata a lei Nuovo video | chi è questa donna | Guarda

(Di martedì 23 agosto 2022) Continua la fuga disu. La festa privata a cui ha partecipato la premier finlandese è diventata un caso internazionale, probabilmente perché la diretta interessata è una bella e giovane, e quindi fa scalpore che trovi anche il tempo per divertirsi come una persona normale. La “trama” dell'ultimodiffuso online è la stessa dei precedenti filmati:balla e si diverte. L'avevamo vistaa un uomo - che si è poi scoperto essere la popstar Oleavi Uusivirta - mentre stavolta la premier finlandese è stretta a un'amica. Si tratta di Sabina Sarkka, una 33enne che di professione fa l'influencer: le due si abbracciano e ballano con movenze sensuali e provocanti. Nulla di scandaloso, anche in questo caso. ...

Agenzia_Ansa : Negativo il test anti-droga della premier finlandese Sanna Marin. Il governo: 'Ha pagato le analisi di tasca propri… - repubblica : Finlandia, la premier Sanna Marin negativa al test anti-droga - fattoquotidiano : La premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga. “Ha pagato le analisi di tasca propria” - GPTurchi : RT @Ilconservator: Sondaggio di Repubblica: “Sanna Marin dovrebbe dimettersi ?” A) NO B) A C) B - LuigiColline : RT @Potemkin959: Qualcuno ha capito perché Essi si vogliono disfare della Sanna Marin? -

'Confesso di aver cantato, in luoghi, modi e situazioni improponibili', scrive in un post il sindaco di Bari rispondendo alle polemiche che hanno travolto la premier finlandese...Non c'è pace per la povera. Dopo il video che la ritraeva danzante a una festa (finita con un test antidroga che la premier si è auto - pagata pur di uscire da un vespaio di polemiche) ora a riportare nei guai la ...Non c'è pace per Sanna Marin, la premier della Finlandia finita nell'occhio del ciclone dopo essere stata immortalata mentre ballava a ..."Confesso di aver cantato, in luoghi, modi e situazioni improponibili", scrive in un post il sindaco di Bari rispondendo alle polemiche che hanno travolto la premier finlandese Sanna Marin ...