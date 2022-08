Samdporia Defrel | nuovi contatti col Sassuolo | le ultime

(Di martedì 23 agosto 2022) Giampaolo avrebbe chiesto un attaccante e la società si sta muovendo per portarglicolGiampaolo avrebbe chiesto un attaccante e la società si sta muovendo per portarglicol. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta dei neroverdi è di 3 milioni, mentre il giocatore ne chiede 2 a stagione. Blucerchiati al lavoro per limare questi dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... nuovi contatti col Sassuolo Giampaolo avrebbe chiesto un attaccante e la società si sta muovendo per portargli, nuovi contatti col Sassuolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ...... nuovi contatti col Sassuolo Giampaolo avrebbe chiesto un attaccante e la società si sta muovendo per portargli, nuovi contatti col Sassuolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ...La Sampdoria, che cerca di ingaggiare Defrel ma che ha bisogno di liberare un posto in lista over per tesserarlo, perderà con tutta probabilità Rincon, a causa di un risentimento al flessore della ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...