Salvini vuole ripensare le sanzioni contro la Russia. Tajani al Foglio: "No, non vanno tolte" (Di martedì 23 agosto 2022) Rimini. Arriva al Meeting di Rimini e la dice enorme. Matteo Salvini vuole ripensare le sanzioni contro la Russia di Putin. Rispondendo a una domanda dei giornalisti il leader della Lega dice "chiedo di valutare lo strumento delle sanzioni". Si appella a Bruxelles per stemperarla. "Spero che Bruxelles stia facendo una riflessione". Il senso del suo ragionamento è che le sanzioni stanno gravando sugli Stati europei. "Sulle sanzioni bisogna guardare i numeri. Per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna". Lo ferma a strettissimo giro il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Quando il Foglio gli chiede se condivide l'opinione di Salvini, Tajani, ...

