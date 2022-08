Salvini sulle sanzioni alla Russia: “Valutiamo l’utilità” (Di martedì 23 agosto 2022) RIMINI – Salvini torna sulle sanzioni alla Russia sostenendo che si debba “semplicemente di valutare l’utilità di questo strumento”, ha detto il segretario della Lega a margine di un dibattito dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà al Meeting di Rimini. “Guardiamo i numeri – ha detto Salvini – Teoricamente dovrebbero colpire il sanzionato e costringerlo a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Ulteriori invii di armi allontanano la pace”, il monito di Salvini Tre proposte di Salvini a Draghi sull’Ucraina Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Salvini dice sì alle ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 23 agosto 2022) RIMINI –tornasostenendo che si debba “semplicemente di valutaredi questo strumento”, ha detto il segretario della Lega a margine di un dibattito dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà al Meeting di Rimini. “Guardiamo i numeri – ha detto– Teoricamente dovrebbero colpire il sanzionato e costringerlo a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Ulteriori invii di armi allontanano la pace”, il monito diTre proposte dia Draghi sull’Ucrainadeluso “da chi risolve i problemi con la guerra”dice sì alle ...

