Salvini: “Le sanzioni dovrebbero colpire il sanzionato, ma la Russia ci sta addirittura guadagnando” (Di martedì 23 agosto 2022) Prossimo ad affrontare la ‘severa’ assemblea di Rimini che, al momento, stando a quanto registrato ‘dall’applausometro’ vede Giorgia Meloni come il ‘relatore’ sin qui più acclamato (domani tocca a Draghi), il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha affermato che a suo avviso, “Non vorrei che le nostre sanzioni stessero alimentando la guerra, a Bruxelles mi auguro che qualcuno stia facendo questi ragionamenti. Guardiamo i numeri: le sanzioni colpiscono più i Paesi sanzionatori che la Russia sanzionata“. Salvini: “Il governo Lega-centrodestra farà quello che gli altri paesi liberi, democratici, occidentali stanno facendo e faranno” Quindi il legista ha esortato a “valutare l’utilità dello strumento”, tenendo inoltre a ricordare che “la Lega finora ha sempre approvato tutto, in Italia e ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) Prossimo ad affrontare la ‘severa’ assemblea di Rimini che, al momento, stando a quanto registrato ‘dall’applausometro’ vede Giorgia Meloni come il ‘relatore’ sin qui più acclamato (domani tocca a Draghi), il leader del Carroccio, Matteo, ha affermato che a suo avviso, “Non vorrei che le nostrestessero alimentando la guerra, a Bruxelles mi auguro che qualcuno stia facendo questi ragionamenti. Guardiamo i numeri: lecolpiscono più i Paesiri che lasanzionata“.: “Il governo Lega-centrodestra farà quello che gli altri paesi liberi, democratici, occidentali stanno facendo e faranno” Quindi il legista ha esortato a “valutare l’utilità dello strumento”, tenendo inoltre a ricordare che “la Lega finora ha sempre approvato tutto, in Italia e ...

