Salvini e Tajani divisi sulle sanzioni alla Russia: “Valutare l’utilità, alimentano la guerra”, “Non vanno riviste” (Di martedì 23 agosto 2022) “Valutare l’utilità delle sanzioni” perché “non vorrei che stessero alimentando la guerra”. Così Matteo Salvini nel punto stampa del Meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini. Per il leader della Lega “le sanzioni alla Russia colpiscono più i sanzionatori che i sanzionati”. Ma il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani è più cauto: “Rivedere le sanzioni alla Russia? Per il momento no”. Enrico Letta, segretario del Pd, afferma invece che “rivederle sarebbe un favore a Putin”. Giorgia Meloni ha disertato il punto stampa con i cronisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) “delle” perché “non vorrei che stessero alimentando la”. Così Matteonel punto stampa del Meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini. Per il leader della Lega “lecolpiscono più i sanzionatori che i sanzionati”. Ma il coordinatore di Forza Italia, Antonioè più cauto: “Rivedere le? Per il momento no”. Enrico Letta, segretario del Pd, afferma invece che “rivederle sarebbe un favore a Putin”. Giorgia Meloni ha disertato il punto stampa con i cronisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Rosato, Lupi, Tajani e Di Maio (e senza Con… - fattoquotidiano : Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Tajani e Di Maio (e senza Conte) - ilfoglio_it : Salvini vuole ripensare le sanzioni contro la Russia. Tajani al Foglio: 'No, non vanno tolte'. Il dibattito al Meet… - LuigiGelli : RT @ManifestA_it: Al meeting di Cl di #Rimini il trio Salvini Meloni e Tajani presenta la ricetta del CDX per il nuovo Medioevo italiano: l… - l_dirauso : #matteosalvinimi la smetta con posizioni equivoche su #Ucraina. #CDX sia compatto e unito su SOSTEGNO #Ucraina e su… -