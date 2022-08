Salario minimo, cuneo fiscale e Pil. L’Italia verso il voto secondo Cipolletta (Di martedì 23 agosto 2022) Per imprese, professionisti e lavoratori sarà stato anche un rientro da brivido, poco meno di 180 adempimenti fiscali in un solo giorno per 40 miliardi di entrate non sono una pillola da mandare giù tanto facilmente. E sì, se è vero che la Russia diminuirà ancora i flussi di gas all’Europa, l’inverno non sarà facile tra bollette e costi energetici difficili da domare. Eppure il sistema industriale italiano continua a reggere il colpo, correndo più di Francia e Germania e mostrando una tenuta di nervi non scontata. C’è del sano ottimismo nelle parole di Innocenzo Cipolletta, economista già presidente di Assonime e con un passato ai vertici di Confindustria, anche se parlare di uscita dal tunnel è decisamente prematuro, specialmente con un’inflazione al 7,9% (dato di luglio), pronta a divorarsi più di quanto non lo abbia fatto finora, fatturati e redditi. Partiamo da ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Per imprese, professionisti e lavoratori sarà stato anche un rientro da brivido, poco meno di 180 adempimenti fiscali in un solo giorno per 40 miliardi di entrate non sono una pillola da mandare giù tanto facilmente. E sì, se è vero che la Russia diminuirà ancora i flussi di gas all’Europa, l’inverno non sarà facile tra bollette e costi energetici difficili da domare. Eppure il sistema industriale italiano continua a reggere il colpo, correndo più di Francia e Germania e mostrando una tenuta di nervi non scontata. C’è del sano ottimismo nelle parole di Innocenzo, economista già presidente di Assonime e con un passato ai vertici di Confindustria, anche se parlare di uscita dal tunnel è decisamente prematuro, specialmente con un’inflazione al 7,9% (dato di luglio), pronta a divorarsi più di quanto non lo abbia fatto finora, fatturati e redditi. Partiamo da ...

