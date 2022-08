Russia, ultimo saluto a Dugina. Il padre: “E’ morta per il popolo” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – In Russia è il giorno dell’ultimo saluto a Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin, morta nell’esplosione della sua auto sabato notte. La funzione commemorativa, riporta la Bbc, si tiene presso il Centro televisivo di Ostankino. “E’ morta per il popolo, per la Russia”, ha detto Dugin. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull’assegnazione postuma dell’Ordine del Coraggio alla Dugina. Per Dugin la morte della figlia è stata causata da “un atto di terrorismo del regime nazista ucraino” e ora, ha commentato ieri con un riferimento al conflitto in Ucraina, “abbiamo bisogno solo della vittoria”. Kiev è tornata a smentire il proprio coinvolgimento nell’omicidio di Darya Dugina, la ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Inè il giorno dell’a Darya, figlia di Alexander Dugin,nell’esplosione della sua auto sabato notte. La funzione commemorativa, riporta la Bbc, si tiene presso il Centro televisivo di Ostankino. “E’per il, per la”, ha detto Dugin. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull’assegnazione postuma dell’Ordine del Coraggio alla. Per Dugin la morte della figlia è stata causata da “un atto di terrorismo del regime nazista ucraino” e ora, ha commentato ieri con un riferimento al conflitto in Ucraina, “abbiamo bisogno solo della vittoria”. Kiev è tornata a smentire il proprio coinvolgimento nell’omicidio di Darya, la ...

