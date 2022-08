Russia, Dugina celebrata come martire nel giorno del suo funerale (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Darya Dugina è stata celebrata come martire. Il funerale della filosofa e commentatrice ultranazionalista e sostenitrice, spesso con toni messianici e oltranzisti, della guerra contro l’Ucraina, uccisa nell’esplosione della sua auto sabato sera, si è trasformato nella santificazione della figlia di Aleksandr Dugin, e della Russia intorno al cui chiunque, di qualunque parte sia, deve unirsi per la vittoria. Credo unico associato all’esito positivo della guerra. Postura internazionale alla politica interna, come sempre. La Russia sembra aver trovato in Dugina la sua Giovanna d’Arco. “E’ morta per la Russia. Per i russi. E’ morta sul fronte, perché il fronte è proprio qui. Non in Ucraina, ma qui. E in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Daryaè stata. Ildella filosofa e commentatrice ultranazionalista e sostenitrice, spesso con toni messianici e oltranzisti, della guerra contro l’Ucraina, uccisa nell’esplosione della sua auto sabato sera, si è trasformato nella santificazione della figlia di Aleksandr Dugin, e dellaintorno al cui chiunque, di qualunque parte sia, deve unirsi per la vittoria. Credo unico associato all’esito positivo della guerra. Postura internazionale alla politica interna,sempre. Lasembra aver trovato inla sua Giovanna d’Arco. “E’ morta per la. Per i russi. E’ morta sul fronte, perché il fronte è proprio qui. Non in Ucraina, ma qui. E in ...

