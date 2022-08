Ronaldo attaccato dalla madre del bimbo autistico che ha ricevuto un suo schiaffo sulla mano: “arrogante” (Di martedì 23 agosto 2022) Tuonano forti, fortissime, le parole di Sarah Kelly, la madre del bambino autistico che durante Everto-Manchester United ha ricevuto uno schiaffo sula mano da Cristiano Ronaldo. La donna non ha accettato le scuse dell’attaccante portoghese e intervistata dal Mirror gli si è scagliato contro: “un giorno dopo l’accaduto ho ricevuto una telefonata da un certo Sergio, qualificatosi come assistente di Ronaldo, che mi ha chiesto di incontrare il calciatore. Io ho risposto di no. E per tutta risposta mi sono sentita dire se sapessi chi fosse CR7. Quindi ho ricevuto una nuova telefonata da Sergio e una da Ronaldo. L’uomo più arrogante con cui abbia mai parlato. Non sapeva nemmeno con chi stesse parlando. E ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 agosto 2022) Tuonano forti, fortissime, le parole di Sarah Kelly, ladel bambinoche durante Everto-Manchester United haunosulada Cristiano. La donna non ha accettato le scuse dell’attaccante portoghese e intervistata dal Mirror gli si è scagliato contro: “un giorno dopo l’accaduto houna telefonata da un certo Sergio, qualificatosi come assistente di, che mi ha chiesto di incontrare il calciatore. Io ho risposto di no. E per tutta risposta mi sono sentita dire se sapessi chi fosse CR7. Quindi houna nuova telefonata da Sergio e una da. L’uomo piùcon cui abbia mai parlato. Non sapeva nemmeno con chi stesse parlando. E ...

