Romano | “Navas al Napoli | ecco quando può essere annunciato Fabian al Psg”

Calciomercato Napoli, Keylor Navas è sempre più vicino a diventare un giocatore azzurro a disposizione di Spalletti. La trattativa è lunga perché molto complicata in termini economici, bisogna trovare la soluzione giusta. Il portiere del Costa Rica in questi giorni stava trattando con il Psg la buonuscita per risolvere il suo contratto, in questo modo potrebbe firmare un biennale con il Napoli e quindi dargli l'opportunità di sfruttare il Decreto Crescita. Si va avanti anche per il trasferimento di Fabian Ruiz al Psg, il giocatore spagnolo è sempre più vicino al club francese che sta per cedere anche Paredes, giocatore che ora piace anche alla Roma che deve sostituire Wijnaldum dopo il grave infortunio.

