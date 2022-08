Roma, vandalizzato il murale per Falcone e Borsellino: 'L'antimafia tortura, no al 41 bis' (Di martedì 23 agosto 2022) vandalizzato ieri pomeriggio il murale dedicato alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nei giardini di piazza Bologna a Roma . Ignoti hanno imbrattato il murales con vernice ... Leggi su leggo (Di martedì 23 agosto 2022)ieri pomeriggio ildedicato alla memoria dei giudici Giovannie Paolonei giardini di piazza Bologna a. Ignoti hanno imbrattato ils con vernice ...

