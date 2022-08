Roma | vandali deturpano il murales dedicato a Falcone e Borsellino

(Di martedì 23 agosto 2022)– La notizia che è stato deturpato ildi Piazza Bologna che raffigura i giudiciha provocato reazioni di sdegno. Primo tra tutti è stato il sindaco diRoberto Gualtieri a dichiarare sui social: “Inaccettabile l’attoco che ieri aha deturpato il murale di piazza Bolognaa Giovannie a Paolo. Un gesto vile a cui vogliamo subito porre rimedio. Per questo, insieme a Francesca Del Bello Presidente Municipio2 e all’autore del dipinto, Paolo Colasanti in arte Gojo, ripristineremo al più presto l’opera.non dimentica chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alle mafie e ne custodisce la ...

