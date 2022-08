Roma, lavori sul Ponte della Magliana: chiuso tratto della Roma Fiumicino, date, orari, viabilità alternativa (Di martedì 23 agosto 2022) Non solo la statale Pontina, cantieri prossimi a partire anche sulla A91 Roma Fiumicino. A renderlo noto è stata Anas che ha annunciato alcuni interventi, che verranno realizzati su richiesta del Campidoglio, all’altezza dell’uscita della Magliana, per la precisione sull’omonimo Ponte. date e orari lavori sulla A91 Roma Fiumicino Pertanto, su richiesta del Comune di Roma come detto, dalle 22.00 di mercoledì 24 agosto, sarà chiusa in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00 l’autostrada A91 Roma Fiumicino in direzione Roma, all’altezza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Non solo la statale Pontina, cantieri prossimi a partire anche sulla A91. A renderlo noto è stata Anas che ha annunciato alcuni interventi, che verranno realizzati su richiesta del Campidoglio, all’altezza dell’uscita, per la precisione sull’omonimosulla A91Pertanto, su richiesta del Comune dicome detto, dalle 22.00 di mercoledì 24 agosto, sarà chiusa ino notturno dalle 21.00 alle 6.00 l’autostrada A91in direzione, all’altezza ...

